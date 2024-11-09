Ведущая тревел-шоу Жанна Бадоева призналась, что никогда не летает на отдых

Ведущая программ о путешествиях «Орел и решка» и «Жизнь других» Жанна Бадоева призналась, что из-за особенностей своей работы она никогда и никуда не летает на отдых. Однако даже у нее, когда просматривает свои рабочие фотографии и ленту в социальных сетях, складывается впечатление такое же, как и у зрителей. Хотя от курортного отдыха в рамках тревел-шоу человек тоже может устать.
Подписчики признались Жанне, что испытывают белую зависть.
«Каждый мечтает о такой работе», «Классная у вас работа, как и вы - серотониновая женщина», «Все мы хотим отдохнуть, особенно после отдыха», - пишут люди в комментариях.