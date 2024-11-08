«Хотят сделать меня иноагентом»: Андрей Разин заявляет о провокациях против него

Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал на своей страничке в Инстаграм* (социальная сеть принадлежит компании Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, - Ред.) обращение к своим поклонникам из России и Белоруссии с призывом не вестись на провокации в его отношении.
Аркадий Кудряшов и Сергей Васильев (директор и юрист покойного певца Юрия Шатунова, - Авт.) продолжают с ним судиться.
Он добавил, что товарный знак «Ласковый май» его правообладатели никому не передавали - ни одной фирмы с таким названием на территории России и Беларуси быть не должно.
Продюсер заверил, что намерен обращаться в правоохранительные органы в связи с такого рода провокациями.
Кудряшов и Васильев обвинения Разина в попытке признать его иноагентом пока не комментировали.