«Крутая буду бабушка»: певица Жасмин подружилась с невесткой и мечтает о внуках

47-летняя певица Жасмин смогла поладить со своей невесткой и теперь ждет, когда она вместе с отпрыском осчастливят ее внуками. Об этом сообщает Пятый канал.
27-летний Михаил Семендуев, старший сын исполнительницы, женился весной нынешнего года. Его супругой стала фигуристка Ева Хачатурян.
Певица не скрывает, что поначалу очень настороженно отнеслась к решению сына жениться. Жасмин пыталась достучаться до наследника, вразумить его - Михаил и Ева подали заявление о бракосочетании через несколько недель после знакомства.
Жасмин тогда сдалась - с той оговоркой, что согласится только после того, как познакомится с избранницей отпрыска. Хачатурян произвела на певицу очень хорошее впечатление.
После знакомства с возлюбленной сына звездная мать уже не возражала против его женитьбы
У Жасмин - особое, трепетное отношение к старшему сыну. Он появился на свет в ее первом браке с ресторатором Вячеславом Семендуевым. Мать и отец Михаила расстались, когда ему было 10 лет.
Всего у певицы трое детей.
Кроме 27-летнего старшего сына Жасмин воспитывает двое детей от второго брака - 12-летнюю дочь Маргариту и 8-летнего сына Мирона.
Невзирая на то, что они еще не взрослые, певица уже сейчас мечтает о внуках.