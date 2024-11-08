«Крутая буду бабушка»: певица Жасмин подружилась с невесткой и мечтает о внуках

47-летняя певица Жасмин смогла поладить со своей невесткой и теперь ждет, когда она вместе с отпрыском осчастливят ее внуками. Об этом сообщает Пятый канал.

27-летний Михаил Семендуев, старший сын исполнительницы, женился весной нынешнего года. Его супругой стала фигуристка Ева Хачатурян.

Певица не скрывает, что поначалу очень настороженно отнеслась к решению сына жениться. Жасмин пыталась достучаться до наследника, вразумить его - Михаил и Ева подали заявление о бракосочетании через несколько недель после знакомства.

«Он тогда объявил мне: «Это моя судьба, мама. Если ты веришь мне, тогда должна понять и принять сделанный мной выбор», — вспоминает звезда эстрады свой разговор с сыном.

Жасмин тогда сдалась - с той оговоркой, что согласится только после того, как познакомится с избранницей отпрыска. Хачатурян произвела на певицу очень хорошее впечатление.

После знакомства с возлюбленной сына звездная мать уже не возражала против его женитьбы

У Жасмин - особое, трепетное отношение к старшему сыну. Он появился на свет в ее первом браке с ресторатором Вячеславом Семендуевым. Мать и отец Михаила расстались, когда ему было 10 лет.

Всего у певицы трое детей.

Кроме 27-летнего старшего сына Жасмин воспитывает двое детей от второго брака - 12-летнюю дочь Маргариту и 8-летнего сына Мирона.

Невзирая на то, что они еще не взрослые, певица уже сейчас мечтает о внуках.

«Я с гордостью буду нести этот статус и даже внуков буду заставлять называть себя именно бабушкой, а не по имени. Я знаю, какая я вообще крутая буду бабушка. Вот посмотрите», — заключила звезда эстрады.