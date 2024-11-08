Валерий Меладзе взвинтил цену на предновогодние концерты на 3 млн руб и стал самым высокооплачиваемым среди покинувших Россию артистов

Гонорарные аппетиты популярного российского певца Валерия Меладзе выросли, причем довольно существенно. Артист увеличил цену на предновогодние концерты сразу на 3 миллиона рублей, сообщает издание «Телепрограмма».

Теперь его гонорар за выступление составляет порядка 15,5 миллиона рублей.

Правда, берет Меладзе не в российской национальной валюте, а в единой европейской, поскольку выступает преимущественно на европейских сценах.

В евро его гонорар за концерт составляет 150 тысяч. И эта сумма сделала его самым высокооплачиваемым среди артистов, покинувших Россию, подчеркивает агентство ura.ru.

Особенности райдера Валерия Меладзе: черешневое варенье и виски

Цена в 150 тысяч евро указана за часовое выступление Валерия Меладзе. Заказать концерт можно в любой точке земного шара. Певец не настаивает на ограничениях на общении с фанатами. Все поклонники его творчества имеют возможность выйти на сцену, вручить цветы, а после выступления, если повезет, даже сфотографироваться с ним.

А вот к условиям проживания и пребывания в том или ином городе у исполнителя требования имеются. Меладзе устроит отель минимум четыре звезды. В его номере непременно должны быть чай, банка варенья из черешни.

В гримерке, согласно райдеру, должны стоять быть две бутылки виски Macallan выдержки сроком в 12 лет, и Coca-Cola.