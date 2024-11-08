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Валерий Меладзе взвинтил цену на предновогодние концерты на 3 млн руб и стал самым высокооплачиваемым среди покинувших Россию артистов

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Валерий Меладзе взвинтил цену на предновогодние концерты на 3 млн руб и стал самым высокооплачиваемым среди покинувших Россию артистов
Знаменитости
Фото из открытых источников

Гонорарные аппетиты популярного российского певца Валерия Меладзе выросли, причем довольно существенно. Артист увеличил цену на предновогодние концерты сразу на 3 миллиона рублей, сообщает издание «Телепрограмма».

Теперь его гонорар за выступление составляет порядка 15,5 миллиона рублей.

Правда, берет Меладзе не в российской национальной валюте, а в единой европейской, поскольку выступает преимущественно на европейских сценах.

В евро его гонорар за концерт составляет 150 тысяч. И эта сумма сделала его самым высокооплачиваемым среди артистов, покинувших Россию, подчеркивает агентство ura.ru.

Особенности райдера Валерия Меладзе: черешневое варенье и виски

Цена в 150 тысяч евро указана за часовое выступление Валерия Меладзе. Заказать концерт можно в любой точке земного шара. Певец не настаивает на ограничениях на общении с фанатами. Все поклонники его творчества имеют возможность выйти на сцену, вручить цветы, а после выступления, если повезет, даже сфотографироваться с ним.

А вот к условиям проживания и пребывания в том или ином городе у исполнителя требования имеются. Меладзе устроит отель минимум четыре звезды. В его номере непременно должны быть чай, банка варенья из черешни.

В гримерке, согласно райдеру, должны стоять быть две бутылки виски Macallan выдержки сроком в 12 лет, и Coca-Cola.

Информационное агентство «Informing»

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