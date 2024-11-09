«Живая техника»: косметолог раскрыла секрет молодости Саши Савельевой

Саша Савельева - одна из самых красивых российских певиц. Артистке уже 40 лет, но возраст не сказывается на ее внешности. Женщина явно не выглядит на свои года. Какие процедуры помогают жене Кирилла Сафонова выглядеть моложе своего возраста в беседе с порталом «Страсти» раскрыла дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.
У Савельевой мелкоморщинистый тип кожи
По словам специалиста, у певицы так называемый мелкоморщинистый тип кожи. Если бы она ни к каким процедурам не прибегала, в свои 40 наверняка бы выглядела по-другому. Врач предполагает, что Савельева регулярно прибегает к уколам красоты, в том числе к инъекциям ботокса.
Косметолог не исключает, что по такой же схеме Савельева колет и филлеры - очень аккуратно и в небольшом количестве.