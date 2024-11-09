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«Живая техника»: косметолог раскрыла секрет молодости Саши Савельевой

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«Живая техника»: косметолог раскрыла секрет молодости Саши Савельевой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Саша Савельева - одна из самых красивых российских певиц. Артистке уже 40 лет, но возраст не сказывается на ее внешности. Женщина явно не выглядит на свои года. Какие процедуры помогают жене Кирилла Сафонова выглядеть моложе своего возраста в беседе с порталом «Страсти» раскрыла дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

У Савельевой мелкоморщинистый тип кожи

По словам специалиста, у певицы так называемый мелкоморщинистый тип кожи. Если бы она ни к каким процедурам не прибегала, в свои 40 наверняка бы выглядела по-другому. Врач предполагает, что Савельева регулярно прибегает к уколам красоты, в том числе к инъекциям ботокса.

«На некоторых фото можно увидеть морщинки вокруг глаз, особенно когда она улыбается, тогда как на других у нее кожа совершенно гладкая. Это говорит нам о том, что Савельева использует так называемую живую технику: дозировка ботокса вводится не полностью, благодаря чему сохраняется мимика. В таких случаях морщинки проявляются, но в основном в легкой форме – выражения остаются, но без глубоких заломов», – комментирует Байрамукова.

Косметолог не исключает, что по такой же схеме Савельева колет и филлеры - очень аккуратно и в небольшом количестве.

Информационное агентство «Informing»

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