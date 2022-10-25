Актер из фильма «Не грози южному централу» Уэйанс раскритиковал культуру отмены и цензуру

Актер Марлон Уайанс (звезда фильмов «Без чувств», «Не грози южному централу») раскритиковал культуру отмены и цензуру в современном обществе. Свое мнение артист высказал порталу BuzzFeed.

Когда репортеры спросили у Уайанса, смогла бы преуспеть картина вроде «Белых цыпочек» (два темнокожих полицейских загримировались под белых девушек) с учетом современной цензуры, он ответил, что такие комедии обществу необходимы.

«Я не знаю, на какой планете мы, если кто-либо считает, что людям не нужно смеяться, их следует подвергать цензуре и отменять», — заявил Марлон.

Он также отметил, что не боится отмены и не «хочет слушать чёртово поколение».

Марлон Уайанс — это американский режиссер, сценарист, актер. Известность артисту принесли комедии и пародии, включая франшизу «Очень страшное кино». Он принадлежит актерской династии Уайансов, которая получила признание в 1990 годах. Братья и племянники Уайанса работают в киноиндустрии.