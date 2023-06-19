Федотов день: что нужно делать 20 июня, чтобы деньги, счастье и удача не покидали дом

20 июня чествуют священномученика Феодота Анкирского. В народном календаре – Федотов день, Федот Урожайник. Чтобы жизнь была богатой и счастливой, женщины в древности стирали как можно больше белья.

Если Федотов день совпадает с выходным, можно его провести возле воды, которая обладает особой силой. На Руси стирали белье, которое собирали к Федотову дню. Это считали хорошим знаком, сулившем финансовое благополучие, удачу, счастье.

Этот день предки проводили в семейном кругу и друзей. Горе и беда тем, кто надумает конфликтовать. Таких людей ждет нищета. В Федотов день запрещено пустословить и сплетничать поскольку страшным наказанием станут болезни. Не нужно давать деньги в долг или брать взаймы.

Также нельзя выходить из дома с распущенными волосами. Считалось, что Феодот может девушку перепутать с русалкой и отсечь волосы.