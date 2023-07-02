Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

По данным профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Романа, причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины.

Эксперт отмечает, что продолговатая конструкция аппарата и повторяющиеся многолетние нагрузки, которые были вызваны давлением в ходе погружений, спровоцировали появление микротрещин. Все экспедиции «Титана» в корпусе толщиной 12 сантиметров формировали микротрещины, которые незаметны и незначительные. Но спустя некоторое время они достигли своего критического предела — неконтролируемого стремительного роста.

Сама форма батискафа увеличивает также давление. К примеру, сфера имеет «идеальную форму», ведь давление воды будет со всех сторон одинаковым.