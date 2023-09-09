5 лучших сидератов для огорода на зиму: защитят и удобрят почву, улучшат урожай

Сидераты - это растения, которые сеют на огороде после сбора урожая и затем убирают их весной. За зиму эти растения обогащают почву питательными веществами, защищают ее от заморозков и вредителей, а также способствуют увеличению урожайности в следующем сезоне.

Польза сидератов для огорода

Защита почвы: Сидераты предотвращают промерзание почвы зимой и помогают предотвратить ее размывание во время дождей. Борьба со сорняками: Они также помогают в уменьшении роста сорняков, так как конкурируют с ними за ресурсы. Повышение плодородности: Сидераты обогащают почву питательными элементами, такими как азот, что способствует улучшению ее качества. Устранение вредителей: Некоторые сидераты могут отпугивать вредителей и слизней, что помогает в защите растений. Предотвращение заболеваний растений: Они также могут помогать в предотвращении распространения гнили, парши и других заболеваний растений. Улучшение структуры почвы: Сидераты способствуют улучшению структуры почвы, делая ее более рыхлой и легкой. Мульча после скашивания: После скашивания сидераты могут использоваться в качестве мульчи для огорода.

Пять лучших сидератов для огорода на зиму

Белая горчица: Этот сидерат хорошо переносит морозы и помогает предотвратить промерзание грядок. Он также отпугивает слизней и других вредителей, а также улучшает структуру почвы. Озимая вика: Озимая вика обогащает почву азотом и помогает бороться с сорняками. Она подходит для тяжелых грунтов и грядок, где будет выращиваться капуста. Озимая рожь: Озимая рожь обогащает почву азотом, калием и минералами, а также помогает предотвратить проникновение вредителей. Она также хорошо переносит зимние заморозки и подходит для выращивания картофеля, тыквы и помидоров. Люпин: Этот сидерат устойчив к заморозкам и обладает длинными корнями, которые глубоко проникают в почву. Люпин помогает отпугивать вредителей овощей и снижать кислотность почвы. Он подходит для грядок, где будут выращиваться перцы, баклажаны, огурцы, картофель, табак и помидоры. Клевер: Клевер - это очень питательный сидерат, который удобряет почву азотом и органикой. Его можно посеивать вместе с озимой рожью, и после двухнедельного роста его скашивают перед посевом нового урожая. После скашивания клевера рекомендуется перекопать верхний слой почвы, чтобы предотвратить его рост как сорняка. Клевер подходит для грядок, где планируется выращивание помидоров, огурцов и тыквы.



С использованием сидератов можно значительно улучшить состояние почвы на огороде и повысить урожайность культур в следующем сезоне.