Гости съедят всю банку и попросят с собой: такие баклажаны покорят даже грузинов

Британские ученые из университета Бата нашли инновационный способ снижения стресса и тревожности с использованием специального "умного" мяча. Он
Бриттани Эллин, 37-летняя блогерша из США, поразила своих подписчиков фотографиями своей тети, которая выглядит на двадцать лет моложе своего
Мошенники воспользуются упрощенной схемой социальной инженерии для кражи логинов и паролей у россиян без вирусов и фишинга. Об этом раасказал Роман
В Екатеринбурге скончалась семилетняя Маша. Ребенок заболел ротавирусом во время семейного отпуска на Черном море. После купания в море в Сочи у
Состояние Маши Хрусталевой, которая заболела ротавирусом во время отдыха на Черном море и впала в кому в Сочи, по-прежнему сложное. После успешной
Вчера в украинских пабликах распространилась информация о том, что 80% населенного пункта Клещеевка, что под Артемовском, контролируется украинскими