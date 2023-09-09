Гости съедят всю банку и попросят с собой: такие баклажаны покорят даже грузинов

Есть одна замечательная пикантная закуска из балажанов на зиму. Вы будете покупать все баклажаны для этого вкусного блюда.





Ни у одного кулинара теперь не возникает вопросов, как готовить баклажаны. Столько удивительных блюд из них можно сделать.

Сегодня расскажем, как любят полакомиться баклажанами грузины. Такое блюдо покорит сердце уж с первого кусочка!



