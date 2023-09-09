Готовим борщ правильно: секреты и лучшие рецепты от шеф-повара

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что их борщ очень далек от идеала. Есть несколько правил, которые помогут удивить настоящим борщом.

Борщ - это визитная карточка многих хозяек. Борщ знают во всех уголках мира. Однако почему иногда он борщ получается не вкусным? Расскажем, что нужно сделать, чтобы ваш борщ получался всегда.

Нужно ли класть в борщ сахар

Да, нужно. Без сахара вы будете ощущать привкус свеклы, что далеко не всем нравится. Кроме того, если вы добавляете в борщ томатную пасту или томатный соус, без сахара ваш борщ будет иметь кисловатый привкус.

Зачем добавлять сахар в борщ

Зачем добавлять в борщ сахар

Сахар добавляют в борщ по нескольким причинам. Во-первых, он существенно улучшает вкус мясного бульона. Во-вторых, именно сахар оттеняет все специи, и они начинают играть гораздо ярче. Блюдо становится более насыщенным. И, наконец, самое главное - именно сахар балансирует все вкусы в борще. Без ложки сахара вы никогда не сможете соединить в единое целое вкус кислого уксуса и сладкой свеклы.

Как сделать так, чтобы борщ был красным

Чтобы борщ получился красного цвета мало просто добавить свеклу, нужно знать несколько секретов. Во-первых, покупайте свеклу вытянутой формы, она гораздо ярче, чем круглая. Во-вторых, если при чистке вы видите, что свекла откровенно бледная - лучше не используйте ее. Скорее всего, вам попался кормовой плод. Борщ из него будет чем угодно, но только не борщом.

И, наконец, самое главное - чтобы борщ имел яркий цвет, натертую на терке свеклу нужно сбрызнуть лимонным соком или уксусом. Именно кислота сохранит цвет.

Сколько сахара добавлять в борщ

Количество сахара напрямую зависит от объема вашей кастрюли и количества свеклы. На 2-3 средние свеклы, или на кастрюлю объемом 3 литра будет достаточно 1-2 чайных ложек сахара.

Для чего в борщ добавляют уксус

Уксус необходим для яркого цвета. Именно уксус помогает сохранить яркий цвет свеклы после того, как блюдо закипает. Добавьте к натертой свекле несколько ложек уксуса во время тушения и ваша борщевая заправка получится гораздо ярче. Также можно использовать лимонный сок.

Борщ классический

Свинина (лучше на кости) - 500 г, картофель - 500 г, капуста белокочанная - 500 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, лук репчатый - 2 шт., томат-паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Отвариваем мясо до готовности. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Тушим в глубокой сковороде свеклу, морковь и мелко нарезанный лук до готовности. Добавляем к овощам несколько ложек томатной пасты, соль, сахар и молотый перец. Перемешиваем и тушим еще несколько минут. К отваренному мясу добавляем мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, отправляем в кастрюлю заправку из свеклы. Доводим борщ до кипения, уменьшаем огонь до минимума и варим под закрытой крышкой до готовности картофеля. Добавляем по вкусу соль и перец. Подаем борщ с салом, черным хлебом и сметаной.

Борщ с черносливом

Говядина или свинина - 300 г, картофель - 400 г, капуста белокочанная - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 300 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Мясо промываем и отвариваем мясо до готовности. Чернослив промываем и замачиваем в воде на несколько часов. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Чернослив нарезаем тонкими полосками. Тушим в глубокой сковороде свеклу, морковь, чернослив и мелко нарезанный лук до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем со сметной и чесноком.

Борщ с фасолью

Любое мясо - 300-400 г, фасоль - 200 гр. картофель - 400 г, капуста белокочанная - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 300 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Фасоль замачиваем на ночь. Варим мясо до готовности. Как только мясо начнет закипать, сливаем первый бульон. Промываем мясо, наливаем свежую воду и сразу же отправляем к мясу фасоль. Фасоль варится достаточно долго и если вы не хотите долго стоять у плиты, можете использовать магазинную консервированную фасоль из расчета 500 грамм на 3-4 литра борща. Такую фасоль не нужно заранее замачивать или отваривать.

В это же время свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Лук мелко нарезаем. Тушим в глубокой сковороде свеклу, морковь, и лук почти до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Перемешиваем и тушим еще несколько минут. Если вы используете консервированную фасоль, добавляем ее к овощам и тушим еще Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем с пампушками, сметной и свежей зеленью.

Борщ с болгарским перцем

Мясо - 300 г, болгарский перец - 300-400 гр. картофель - 400 г, капуста - 300 г, свекла - 300 г, морковь - 200 г, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Мясо промываем и отвариваем мясо до готовности. Болгарский перец чистим и нарезаем тонкой соломкой. Используйте мясистый ароматный перец, тогда борщ будет гораздо ароматнее. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Тушим в глубокой сковороде свеклу, нарезанный болгарский перец, морковь и мелко нарезанный лук до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем со сметной и черным хлебом.

Борщ с вишней

Мясо на кости - 400-500 гр, свежая вишня - 200-300 гр, картофель - 400 гр, капуста - 300 гр, свекла - 300 г, морковь - 150 гр, лук репчатый - 200 гр, томатная паста - 1-2 ст. ложки, соль и перец - по вкусу.

Мясо промываем и доводим до кипения. Первый бульон сливаем. Отвариваем мясо до готовности. Свеклу и морковь чистим и натираем на терке. Тушим в глубокой сковороде мелко нарезанный лук, свеклу и морковь до готовности. Добавляем к овощам томатную пасту, соль, сахар и молотый перец. Если у вас очень кислая вишня, томатную пасту можно вообще не использовать.

Отправляем в бульон мелко нарезанный картофель и нашинкованную капусту. Как только картофель закипит, выкладываем в кастрюлю тушеные овощи. Добавляем очищенную от косточек свежую вишню. Учтите, что использовать консервированную вишню не желательно, так как в ней слишком много сахара. Варим борщ до готовности картофеля. Подаем со сметаной.







