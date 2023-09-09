Как правильно подготовить и приготовить котлеты – вот вопрос, который волнует многих. Ведь сырые котлеты действительно не имеют места на обеденном столе. Это не только не вкусно, но и опасно для здоровья. А вот готовые, сочные котлеты, таящие во рту истекающим соком и завораживающие сладковатым мясным ароматом – вот что можно смело подать к ужину. Расскажем, как правильно довести котлеты до готовности. На каком огне это делать, накрывать ли крышкой и когда добавлять воду – разберемся во всех нюансах. Итак, приступим.

Нужно ли котлеты панировать

Желательно панировать котлеты, так как это помогает удержать внутри фарша соки. Это важно, чтобы котлеты получились мягкими и сочными. Выбор способа панировки – дело каждого. Кто-то предпочитает муку, кто-то сухари. Можно также попробовать комбинированный способ, панируя половину в муке, а половину в сухарях.

На каком огне нужно жарить котлеты



Выбор правильной температуры – ключевая ошибка многих хозяек. Важно помнить алгоритм правильной жарки:

Предварительно разогрейте сковороду, а затем добавьте масло. Уменьшите огонь до среднего и дайте ему немного настояться. Разложите котлеты по посуде, когда масло уже согрелось. Как только котлеты начнут отделяться от сковороды, то есть когда на одной стороне появится корочка, уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Это важно, чтобы котлеты прожарились внутри, но не сгорели снаружи. На второй стороне котлеты следует подержать на маленьком огне.

Обычно обжаривание одной стороны котлеты занимает около двух минут. Тушение на маленьком огне – 4-5 минут. В итоге, все процесс приготовления котлет займет около 9 минут.

Также есть вариант запекания котлет в духовке при 180-200 градусах. Это можно сделать прямо в сковороде, если она подходит для этого, или используя противень.

Как реанимировать невкусные котлеты: что сделать, чтобы исправить их вкус

Вода пригодится, если вам нужно довести сырую котлету до готовности. Добавьте воду примерно до половины высоты котлеты и накройте блюдо крышкой. Затем оставьте тушиться до полного выпаривания влаги.

Также можно тушить котлеты не в воде, а на соусе, например, томатном. Это добавит блюду дополнительный пикантный вкус.

Как понять, готовы котлеты или нет

Простой способ проверить готовность – разрезать одну котлету. Внутри она должна быть белой, без розовых прожилок и следов крови. Если все в порядке, вы можете вернуть обе половинки обратно на сковороду.