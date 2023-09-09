Как правильно заточить нож от мясорубки: самые эффективные способы

Если у вас возникли вопросы о том, почему электрическая мясорубка не может корректно обработать мясо, или подобная проблема возникла с советским механическим вариантом, вероятно, причина кроется в одной из самых важных деталей - ноже.

В таком случае, не стоит сразу бежать отдавать свою мясорубку на ремонт, так как эту проблему можно вполне успешно решить самостоятельно. Варианты заточки ножа мясорубки в домашних условиях довольно просты - с использованием наждачной бумаги, камня или болгарки.

Однако важно помнить об одном правиле - следует заточить не только сам нож, но и ту часть сетки мясорубки, с которой он взаимодействует.





Заточки ножа мясорубки наждачкой:

Возьмите мелкую наждачную бумагу и приклейте ее к ровной поверхности. Затем, совершая круговые движения, приступите к заточке ножа и сетки мясорубки. Важно не перестараться и не заточить детали мясорубки до такой степени, что они перестанут взаимодействовать.

Заточка ножа мясорубки бруском