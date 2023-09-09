Сколько раз можно стирать в стиральной машине в день: запомните раз и навсегда

Количество вещей, которое вы планируете стирать, следует учитывать при выборе стиральной машины перед покупкой. Существуют разные модели с различной вместимостью: некоторые рассчитаны на 5 кг, другие на 7 кг и так далее. Если стирки будет много, имеет смысл обратить внимание на более "грузоподъемные" модели, чтобы можно было постирать больше вещей за раз и избежать нескольких циклов стирки подряд. Однако часто большая вместимость означает и большие размеры машины, что может быть неудобно, если в помещении ограниченное пространство.

Стирать пару вещей в стиральной машине допустимо, но злоупотреблять этим не стоит. Особенно не рекомендуется часто стирать всего одну небольшую вещь, так как это может вызвать дисбаланс и усиленные вибрации при отжиме. Лучше загружать несколько вещей общим весом 1-1,5 кг. В случае, если вещи очень маленькие и легкие, они, вероятно, не вызовут дисбаланса.