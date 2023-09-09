В сентябре свекла еще мелкая и корнеплоды плохо наливаются: как собрать крупный урожай

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В сентябре свекла еще мелкая и корнеплоды плохо наливаются: как собрать крупный урожай
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Осенью дачники, желающие получить крупный урожай свеклы, могут столкнуться с некоторыми трудностями, особенно если корнеплоды не вырастают нужного размера. Важно принять несколько мер для улучшения ситуации:

  1. Проверьте грядки: Растениям необходимо достаточно места для роста. Уберите лишние кустики, при этом их можно использовать в приготовлении различных блюд.

  2. Соблюдайте правильное расстояние: Между корнеплодами следует оставлять не менее 12 сантиметров. Это обеспечит свекле достаточно места для развития.

  3. Разрыхлите почву: Удостоверьтесь, что почва достаточно рыхлая. Если грунт слишком тяжелый, урожай может быть не таким крупным, как хотелось бы.


    Чем подкормить свеклу в сентябре

    Внесите подкормки: Свекле важны калий и фосфор. Они могут быть обеспечены натуральными удобрениями, такими как древесная зола. Для приготовления раствора можно взять 1 стакан золы на 10 литров воды. Обеспечьте достаточное содержание натрия: Свекла также нуждается в натрии. Раствор из столовой ложки соли на 10 литров воды подойдет для полива.

Следуя этим рекомендациям, можно повысить шансы на получение крупного урожая свеклы к осени.

Источник фото: Информинг 


Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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