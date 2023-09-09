В сентябре свекла еще мелкая и корнеплоды плохо наливаются: как собрать крупный урожай

Проверьте грядки : Растениям необходимо достаточно места для роста. Уберите лишние кустики, при этом их можно использовать в приготовлении различных блюд.

Соблюдайте правильное расстояние : Между корнеплодами следует оставлять не менее 12 сантиметров. Это обеспечит свекле достаточно места для развития.

Разрыхлите почву: Удостоверьтесь, что почва достаточно рыхлая. Если грунт слишком тяжелый, урожай может быть не таким крупным, как хотелось бы.





Чем подкормить свеклу в сентябре

Внесите подкормки: Свекле важны калий и фосфор. Они могут быть обеспечены натуральными удобрениями, такими как древесная зола. Для приготовления раствора можно взять 1 стакан золы на 10 литров воды. Обеспечьте достаточное содержание натрия: Свекла также нуждается в натрии. Раствор из столовой ложки соли на 10 литров воды подойдет для полива.