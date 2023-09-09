Запах в ванной без аромадиффузоров: гениально простой трюк

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Запах в ванной без аромадиффузоров: гениально простой трюк
Полезно знать
Источник фото: Информинг

Не спешите тратить деньги на различные спреи-освежители, ведь есть более эффективная альтернатива. Сохранить приятный аромат в помещении очень легко и просто.


Для избавления от неприятного запаха в ванной комнате, особенно вокруг мусорного ведра, можно воспользоваться простым лайфхаком без использования химикатов. Вам понадобится эфирное масло, которое будет действовать как натуральный аромадиффузор.

Источник фото: Информинг 


Вот как применить этот метод:

  1. Регулярно меняйте мусорные пакеты в контейнере, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов.

  2. Нанесите несколько капель эфирного масла на ватную палочку.

  3. Положите эту ватную палочку под пакет в мусорном ведре.

Таким образом, аромат будет стойким, но при этом не будет навязчивым. Этот простой способ поможет избежать неприятных запахов в ванной комнате.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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