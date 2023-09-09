Запах в ванной без аромадиффузоров: гениально простой трюк

Для избавления от неприятного запаха в ванной комнате, особенно вокруг мусорного ведра, можно воспользоваться простым лайфхаком без использования химикатов. Вам понадобится эфирное масло, которое будет действовать как натуральный аромадиффузор.





Вот как применить этот метод:

Регулярно меняйте мусорные пакеты в контейнере, чтобы предотвратить накопление неприятных запахов. Нанесите несколько капель эфирного масла на ватную палочку. Положите эту ватную палочку под пакет в мусорном ведре.

Таким образом, аромат будет стойким, но при этом не будет навязчивым. Этот простой способ поможет избежать неприятных запахов в ванной комнате.