Вы скупите всю фасоль: простой рецепт копеечного ужина

Выходит очень бюджетно, но при этом. Фасоль по рецепту покорит не только ваших домочадцев, но и гости будут в восторге. Вот рецепт вкусного и полноценного ужина с фасолью, морковью и чесноком:





Ингредиенты:

1 стакан фасоли

1 шт. моркови

3 зубчика чеснока

1 ст. ложка майонеза

1 кубик куриного бульона

Соль, перец, зелень

Приготовление:

Замачиваем фасоль в холодной воде на 4 часа (можно оставить на ночь). Перед варкой меняем воду. Доводим фасоль до кипения и варим. Натираем морковь и обжариваем на растительном масле. В горшок выкладываем фасоль, добавляем кубик куриного бульона, наливаем ⅓ стакана воды. Добавляем обжаренную морковь и майонез (его можно заменить сметаной). Накрываем крышкой и отправляем в разогретую духовку. Готовим при 180 градусах в течение 30 минут. В конце добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем и даем еще несколько минут постоять в духовке.

Получается очень вкусное и питательное блюдо. Приятного аппетита!