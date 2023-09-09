Вы скупите всю фасоль: простой рецепт копеечного ужина

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Вы скупите всю фасоль: простой рецепт копеечного ужина
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Фото из открытых источников

Такое блюдо понравится как взрослым, так и детям. Прекрасный вариант сытного ужина.


Выходит очень бюджетно, но при этом. Фасоль по рецепту покорит не только ваших домочадцев, но и гости будут в восторге. Вот рецепт вкусного и полноценного ужина с фасолью, морковью и чесноком:


Ингредиенты:

  • 1 стакан фасоли
  • 1 шт. моркови
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 ст. ложка майонеза
  • 1 кубик куриного бульона
  • Соль, перец, зелень

Приготовление:

Источник фото: Информинг 

  1. Замачиваем фасоль в холодной воде на 4 часа (можно оставить на ночь).

  2. Перед варкой меняем воду. Доводим фасоль до кипения и варим.

  3. Натираем морковь и обжариваем на растительном масле.

  4. В горшок выкладываем фасоль, добавляем кубик куриного бульона, наливаем ⅓ стакана воды.

  5. Добавляем обжаренную морковь и майонез (его можно заменить сметаной). Накрываем крышкой и отправляем в разогретую духовку. Готовим при 180 градусах в течение 30 минут.

  6. В конце добавляем измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Перемешиваем и даем еще несколько минут постоять в духовке.

Получается очень вкусное и питательное блюдо. Приятного аппетита!

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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