NOAA: у побережья Аляски найден таинственный предмет, напоминающий золотое яйцо

Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) совершили удивительное открытие на дне Тихого океана у побережья Аляски. Специальный робот обнаружил таинственный предмет, имеющий форму, напоминающую яйцо, а его поверхность окрашена в золотистый цвет и гладкая на ощупь.

Это открытие вызвало оживленные обсуждения у ученых. Золотистая окраска и странная форма предмета придают ему загадочный характер. Но на данный момент специалисты остаются без ответов на все вопросы, связанные с этой находкой.

Исследователи также обратили внимание на наличие отверстия в предмете. Пока неясно, как и кем оно могло быть создано. Существует предположение, что это отверстие могло возникнуть от попыток хищника добраться до содержимого внутри. Другая теория связана с предположением о существовании неизвестного подводного организма, который, возможно, вылупился из этого таинственного "яйца", как сообщает NOAA Ocean Exploration.