Максим Галкин раскритиковал экспозицию Национальной галереи Виктории в Австралии

Максим Галкин* провел неделю в Австралии. 47-летний комик дал три концерта – в Брисбене, Сиднее и Мельбурне, пишет Thevoicemag.ru.

Помимо этого, в Мельбурне он побывал в художественном музее, основанном в 1861 году. Галкин* показал подписчикам в сети галерею изнутри. Он прогулялся с видеокамерой телефона по ее залам.

«Я в Национальной галерее Виктории в Мельбурне. Очень интересный подход – в экспозиции совмещаются шедевры живописи 16, 17, 18 веков», — рассказал своим поклонникам шоумен.

Далее Галкин* оказался в зале, стены которого оклеены записками. Здесь посетители могут написать записку маме. В то же время шоумен раскритиковал сотрудников музея за то, что те сочетают классическое искусство с современным. Так, комик обратил внимание на то, что неоновая надпись соседствует со старинными полотнами.

«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись о новом искусстве дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», — заявил Галкин*.

Кроме того, Галкина* не впечатлила экспозиция в еще одном зале.

«А этот зал я бы назвал: я его слепила из того, что было. Здесь и керамика, и картины Магритта, Дали», — высказался гость зеленого континента.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ