В Москву прилетела звезда турецкого сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел

Турецкая актриса Ханде Эрчел, которую россияне знают по сериалу «Постучись в мою дверь», сегодня утром прилетела в Москву и незаметно для большинства пассажиров покинула Внуково через терминал для «випов». Знаменитость остановилась в одном из пятизвездочных столичных отелей.

Видео с Ханде Эрчел в России опубликовало издание Super.ru в своем Телеграм-канале.

По информации источника, звезда турецкого сериала вместе со своим коллегой Барышем Ардучем прилетела в Москву по приглашению на светское мероприятие.

Актеры появятся на презентации картины «Оставь это ветру», в котором сыграли главные роли.

Отель, в который заселились звезды из Турции, находится в самом центре столицы, близ Красной площади.