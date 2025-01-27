Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы зачать, выносить и родить ребенка

Блогер Федор Белогай на своей страничке в Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена, - Ред) сообщил подписчикам о том, что его супруга Рита Дакота берет аскезу на алкоголь сроком на 2,5 года.
Звездная пара планирует рождение общего ребенка
Дакота и Белогай поженились в мае 2023 года. Они скромно расписались в одном из московских МФЦ. На церемонию бракосочетания пара приезжала в спортивных костюмах. На роспись они прибыли на самокатах - никакого лимузина не было и близко.
Федор - второй муж Риты. Ранее Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, от которого родила дочь Мию. Развелись они еще в 2018 году.