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Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы зачать, выносить и родить ребенка

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Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы зачать, выносить и родить ребенка
Знаменитости
Фото из открытых источников

Блогер Федор Белогай на своей страничке в Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена, - Ред) сообщил подписчикам о том, что его супруга Рита Дакота берет аскезу на алкоголь сроком на 2,5 года.

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«Рита сегодня последний день пьет пиво, потому что мы потом детей заводим. Ей потом долго нельзя будет, - говорится в сообщении клипмейкера. - Так что можно сказать, что мы запечатлели последнюю бутылку пива Риты»

Дакота и Белогай поженились в мае 2023 года. Они скромно расписались в одном из московских МФЦ. На церемонию бракосочетания пара приезжала в спортивных костюмах. На роспись они прибыли на самокатах - никакого лимузина не было и близко.

Федор - второй муж Риты. Ранее Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, от которого родила дочь Мию. Развелись они еще в 2018 году.


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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