Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года, чтобы зачать, выносить и родить ребенка

Блогер Федор Белогай на своей страничке в Instagram (владелец соцсети - компания Meta - признана в России экстремистской и запрещена, - Ред) сообщил подписчикам о том, что его супруга Рита Дакота берет аскезу на алкоголь сроком на 2,5 года.

Звездная пара планирует рождение общего ребенка

«Рита сегодня последний день пьет пиво, потому что мы потом детей заводим. Ей потом долго нельзя будет, - говорится в сообщении клипмейкера. - Так что можно сказать, что мы запечатлели последнюю бутылку пива Риты»

Дакота и Белогай поженились в мае 2023 года. Они скромно расписались в одном из московских МФЦ. На церемонию бракосочетания пара приезжала в спортивных костюмах. На роспись они прибыли на самокатах - никакого лимузина не было и близко.

Федор - второй муж Риты. Ранее Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, от которого родила дочь Мию. Развелись они еще в 2018 году.



