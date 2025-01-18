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Раскрыта цена за встречу с Данилой Козловским

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Раскрыта цена за встречу с Данилой Козловским
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российский актер Данила Козловский уже завтра выступит в Дубае с музыкальным шоу-спектаклем «Фрэнк». Представление запланировано в театре «Забиль». О том, сколько стоит увидеть артиста на сцене в ОАЭ, рассказал портал «Страсти».

Встретиться с Данилой Козловским можно будет в камерной атмосфере

Это сравнительно небольшая сцена, количество мест для зрителей ограничено.

Как отмечают источник, к настоящему времени большая часть билетов уже продана.

Самые дешёвые - 170 американских долларов (примерно 17.000 российских рублей).

Места посередине зала обойдутся гораздо дороже - на наши деньги это примерно 22-34.000 руб. 

Смотреть на выступление Данилы Козловского с первых рядов будет стоить в 51.000.

Сейчас в продаже можно найти только самые дорогие билеты. Их осталось немного.

Напомним, что Данила Козловский не выступает на театральных подмостках в России и не снимается в отечественном кино уже более двух лет.

Актёр зарабатывает себе на жизнь тем, что гастролирует со своим моноспектаклем по странам ближнего и дальнего зарубежья.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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