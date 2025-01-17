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Зазвездилась, разговаривала свысока: актер Виктор Логинов рассказал о своем конфликте с Лаймой Вайкуле на украинском шоу

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Зазвездилась, разговаривала свысока: актер Виктор Логинов рассказал о своем конфликте с Лаймой Вайкуле на украинском шоу
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актер Виктор Логинов, ставший популярным после роли Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе», в беседе с изданием «Аргументы и факты» вспомнил о своём конфликте со звездой советской эстрады Лаймой Вайкуле.

Стычка между ними произошла еще в «нулевых» годах, в эфире одного из украинских телевизионных шоу

Логинов выходил на сцену в качестве простого участника, тогда как Вайкуле восседала в кресле жюри. На тот момент она была уже знаменитостью первой величины, тогда как Виктор только пробивал свой путь к славе.

Логинов и Вайкуле не сошлись во взглядах касательно представленного им номера.

«Так, слово за слово, и началась перебранка, — делится актер, подчеркивая, что еще тогда у него о Вайкуле сложилось не самое лучшее мнение.

Лайма - из тех артистов, которые, по мнению актера, «начинают звездить и улетать в заоблачные дали».

«Когда артист вот так, как Вайкуле, начинает себя вести, свысока разговаривая со всеми, это начало билета в один конец», — подытожил Логинов.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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