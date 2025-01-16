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Mash: Илья Лагутенко планирует дать 40 концертов, чтобы заработать денег для отстройки сгоревшего в Калифорнии особняка

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Mash: Илья Лагутенко планирует дать 40 концертов, чтобы заработать денег для отстройки сгоревшего в Калифорнии особняка
Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярный российский рокер, солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко планирует отправиться в гастрольный тур и дать в его рамках около 40 концертов. Гонорар музыкант планирует потратить на восстановление своего особняка, который сгорел во время пожаров в Калифорнии (США). Об этом узнал и сообщил Telegram-канал Mash.

Дом в Лос-Анджелесе стоимостью $2,8 млн (около 300 млн рублей) был взят Лагутенко, как утверждается, в ипотеку. Здание выгорело, но во владении Ильи осталась земля. Поэтому ему для восстановления дома потребуется меньше средств, нежели бы он покупал новый.

По подсчетам источника, рокеру необходимо где-то $700-800 тысяч

Mash узнал, что за один свой концерт группа «Мумий Тролль» зарабатывает $83 тысячи. Половину из этих денег достается Лагутенко, как лидеру коллектива.

Проблем с гастролями у группы нет. Она является довольно востребованной и дает много концертов, в том числе не отказывается и от выступлений на корпоративах.

РИА «Информинг» напоминает, что из-за пожаров в Калифорнии своих домов лишились не только многие звезды, но даже 54-летний Хантер Байден, сын президента США Джозефа Байдена.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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