Названы пять лучших сортов помидоров для посадки на весну 2024 года: соседи позавидуют урожаю

Раннеспелые сорта помидоров действительно пользуются большой популярностью из-за своих множественных преимуществ. Вот некоторые из наиболее популярных ранних сортов помидоров:

Дебют

Этот сорт выведен в России и предназначен для открытого грунта. Он имеет среднерослый куст, который требует подвязки к опоре и пасынкования. Дебют устойчив к фитофторозу, вершинному гниению, табачной мозаике. Срок созревания составляет 85-90 дней, а урожайность - 4-6 кг с куста.

Балконное чудом

Этот сорт идеально подходит для выращивания в горшках на балконах, террасах и подоконниках. Он имеет карликовый куст (до 30-40 см в высоту) и не требует подвязки или пасынкования. Балконное чудо неприхотливо и устойчиво к неблагоприятным условиям. Срок созревания - 80-85 дней, а урожайность - 1-2 кг с куста.

Кармеллом

Этот сорт представляет собой томат французской селекции, предназначенный для открытого грунта. Он среднерослый и требует подвязки к опоре и пасынкования. Кармелло устойчив к вертициллезу, фузариозу, табачной мозаике. Срок созревания - 85-90 дней, а урожайность - 4-5 кг с растения.

Санта

Этот ранний томат голландской селекции также предназначен для открытого грунта. Он низкорослый и не требует подвязки или пасынкования. Санта устойчив к различным болезням, включая вертициллез, фузариоз и табачную мозаику. Срок созревания - 80-85 дней, а урожайность - 2-3 кг с растения. Эти сорта помидоров позволяют получить богатый урожай уже в начале лета, радуя своим вкусом и качеством, сообщает pg11.ru.