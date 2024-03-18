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Что можно и что нельзя делать 18 марта в Чистый понедельник и начало Великого поста: дела, грехи, приметы, традиции

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Что можно и что нельзя делать 18 марта в Чистый понедельник и начало Великого поста: дела, грехи, приметы, традиции
Приметы и Праздники
Фото: @gpointstudio / freepik.com

Чистый понедельник и начало Великого поста в 2024 году приходятся на 18 марта. Этот день отмечает начало периода строгого поста и духовного очищения перед Пасхой, который наступит через 48 дней.

Чистый понедельник, помимо поста и отказа от определенных продуктов питания, также ассоциируется с проведением уборки и молитвы об усопших. 

В церковном календаре 18 марта отмечается память святого мученика Конона Градаря, известного своей набожностью и заботой о растениях. 

В этот день рекомендуется устраивать уборку, мыться в бане, соблюдать пост, проводить время за чтением молитв, заботиться о растениях и участвовать в сельскохозяйственных работах. 

Важно избегать безделья

Парные моменты с супругом можно провести за бокалом вина. С другой стороны, в Чистый понедельник важно избегать безделья, поддерживать чистоту в доме, следить за личной гигиеной и воздерживаться от приглашения гостей. Существуют и приметы, связанные с погодой и природными явлениями в этот день. Например, каркающие вороны в сторону севера могут предвещать холодную погоду, а появление подснежников может стать знаком начала весенних работ в сельском хозяйстве, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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