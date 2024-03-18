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Что можно и что нельзя делать 19 марта в церковный праздник святых мучеников во Амморее и икону «Благодатное небо»: дела, грехи, приметы, традиции и молитва

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Что можно и что нельзя делать 19 марта в церковный праздник святых мучеников во Амморее и икону «Благодатное небо»: дела, грехи, приметы, традиции и молитва
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

19 марта 2024 года представляет собой особый день для православных христиан, когда они чтят память иконы Богородицы «Благодатное Небо» и мучеников 42 во Амморее, включая Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелиссену, Каллиста, Васу и других святых.

Икона «Благодатное Небо», находящаяся в Московском Кремлевском соборе, считается чудотворной. Предание гласит, что она была доставлена в Москву в XIV веке Софией, дочерью литовского князя Витовта, и стала частью церковной коллекции из Константинополя.

Мученики 42 во Амморее, во главе с Константином, отстаивали свою веру перед мусульманами в IX веке и были казнены за это.

Традиционно, 19 марта проводился обряд «Константиновы круги», включающий ритуальное вытаптывание снега вокруг колодца для сохранения воды в нем чистой. Этот день также ассоциировался с различными обрядами, связанными с водой, такими как принятие бани и умывание из колодца.

Считалось, что в этот день следовало поминать усопших, сбрасывая остатки еды в колодец, чтобы души предков могли получить утешение.

Также существовал ряд запретов на этот день, включая набор воды из чужого колодца, употребление тяжелой пищи из-за строгого поста, и подход к колодцам беременным или женщинам с менструацией, чтобы не осквернить воду.

Народные приметы 19 марта включали возвращение белых аистов, что символизировало удачу и новую жизнь, а также традицию интерпретации мороза и утренних заморозков в связи с предстоящей весной и летом, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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