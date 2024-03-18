Правила Великого поста в 2024 году: что можно и что нельзя есть, какие дела считаются грехом — календарь питания с 18 марта по 4 мая

С 18 марта по 4 мая 2024 года православные христиане вступают в Великий пост, который продлится до Великой Пасхи, выпадающей на 5 мая 2024 года. Этот пост соблюдается в течение 7 недель в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне.

Великий пост делится на две части: Святую Четыредесятницу, продолжающуюся 6 недель, и Страстную Седмицу, завершающуюся перед Великой Пасхой.

Каждая неделя Великого поста имеет своё символическое значение:

Торжество православия, где чтится победа в иконоборчестве и императрица Феодора Константинопольская. Святитель Григорий Палама, известный своими богословскими достижениями. Крестопоклонная неделя, посвящённая поклонению Кресту. Преподобный Иоанн Лествичник, пример аскетической жизни и поста. Преподобная Мария Египетская, известная своим обращением и жизнью поста. Вход Господень в Иерусалим, известная как неделя ваий с ветвями вербы.

Во время Великого поста рекомендуется молиться, размышлять о духовной жизни, объяснять важность поста детям и членам семьи, а также причащаться в церкви. Запрещено употреблять продукты животного происхождения, проявлять гордыню и зависть, употреблять алкоголь, курить, вести половую жизнь и находиться в унынии.

В первую неделю Великого поста допускается употребление свежих, сушеных и соленых овощей, постного хлеба, меда и орехов, а также строгий монастырский рацион питания, включающий полный отказ от пищи в понедельник, пищу без масла во вторник и четверг, и сухую пищу без термической обработки и масла в среду и пятницу, пишет Весь Искитим.

Источник фото: vesiskitim.ru