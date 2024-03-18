Правила Великого поста в 2024 году: что можно и что нельзя есть, какие дела считаются грехом — календарь питания с 18 марта по 4 мая

С 18 марта по 4 мая 2024 года православные христиане вступают в Великий пост, который продлится до Великой Пасхи, выпадающей на 5 мая 2024 года. Этот пост соблюдается в течение 7 недель в память о 40-дневном посте Иисуса Христа в пустыне.
Великий пост делится на две части: Святую Четыредесятницу, продолжающуюся 6 недель, и Страстную Седмицу, завершающуюся перед Великой Пасхой.
Каждая неделя Великого поста имеет своё символическое значение:
- Торжество православия, где чтится победа в иконоборчестве и императрица Феодора Константинопольская.
- Святитель Григорий Палама, известный своими богословскими достижениями.
- Крестопоклонная неделя, посвящённая поклонению Кресту.
- Преподобный Иоанн Лествичник, пример аскетической жизни и поста.
- Преподобная Мария Египетская, известная своим обращением и жизнью поста.
- Вход Господень в Иерусалим, известная как неделя ваий с ветвями вербы.
Во время Великого поста рекомендуется молиться, размышлять о духовной жизни, объяснять важность поста детям и членам семьи, а также причащаться в церкви. Запрещено употреблять продукты животного происхождения, проявлять гордыню и зависть, употреблять алкоголь, курить, вести половую жизнь и находиться в унынии.
В первую неделю Великого поста допускается употребление свежих, сушеных и соленых овощей, постного хлеба, меда и орехов, а также строгий монастырский рацион питания, включающий полный отказ от пищи в понедельник, пищу без масла во вторник и четверг, и сухую пищу без термической обработки и масла в среду и пятницу, пишет Весь Искитим.
Источник фото: vesiskitim.ru