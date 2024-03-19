Каким будет лето в 2024 году? Расскажут народные приметы 19 марта на праздник Константиновы круги

Праздник Константиновы круги имеет глубокие исторические корни и сопровождается множеством народных примет и традиций. В этот день люди поминают умерших, следят за погодой и связывают события с будущими судьбами и событиями, особенно связанными с браком. Ниже представлен краткий обзор народных примет и традиций, связанных с праздником Константиновых кругов.

Приметы, связанные с погодой

Рыбки, роящиеся в песке, сулят хорошую погоду. Мороз на 19 марта предвещает 40 дней морозов. Если в этот день был мороз, ожидается жаркое лето и теплая весна.

Традиции, связанные с едой и колодцем

Остатки еды выбрасываются в колодец для того, чтобы передать пищу умершим. Считается, что предки наблюдают за живыми из колодца, поэтому нужно вести себя достойно.

Приметы связанные со свадьбой

Свадебный кортеж, который переехал животное, предвещает бесплодие. Подгоревший и развалившийся свадебный каравай сулит несчастье. Женщина, вышедшая замуж в этот день, должна воздерживаться от похорон мужчин целый год, чтобы не привлекать несчастье. Во время свадьбы дождь предвещает ссоры, тихий снег и солнечный свет - долгую и счастливую семейную жизнь.

Запреты и поверья

В этот день запрещено ругаться матом, курить, пить алкоголь, сплетничать, особенно возле колодца. Считается, что плюнуть в колодец — это так же, как плюнуть родной матери в глаза, пишет Весь Искитим.