Какой сегодня праздник? Именинники и важные события на 19 марта 2024 года в России и мире

Этот день богат на различные события и праздники.
Международный день клиента - этот день посвящен покупателям и клиентам, их роли в экономике и обслуживании.
Константиновы круги - народный праздник, который отмечается в России 19 марта. В этот день традиционно чистят снег вокруг колодца и поминают умерших.
Всемирный день социальной работы - этот день отмечается для поддержки и признания важной работы социальных работников.
Профессиональный праздник самогонщиков - день, когда самогонщики и производители домашнего алкоголя празднуют свою профессию.
День равноправия в Финляндии - праздник, посвященный борьбе за равенство и справедливость в Финляндии.
День шоколадной карамели - праздник для любителей сладкого и шоколада.
День птицеводства - день, посвященный птицеводам и любителям птиц.
День «Давайте смеяться» - день, который призывает нас находить повод для смеха и радости в повседневной жизни.
Значимые исторические события дня
Отметим также значимые исторические события этого дня, включая начало «Великого посольства» Петра I, открытие первой станции скорой помощи в России, завершение строительства Шуховской башни, которые оказали значительное влияние на историю и развитие России и мира, пишет Весь Искитим.