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Какой сегодня праздник? Именинники и важные события на 19 марта 2024 года в России и мире

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Какой сегодня праздник? Именинники и важные события на 19 марта 2024 года в России и мире
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

Этот день богат на различные события и праздники. 

Международный день клиента - этот день посвящен покупателям и клиентам, их роли в экономике и обслуживании.

Константиновы круги - народный праздник, который отмечается в России 19 марта. В этот день традиционно чистят снег вокруг колодца и поминают умерших.

Всемирный день социальной работы - этот день отмечается для поддержки и признания важной работы социальных работников.

Профессиональный праздник самогонщиков - день, когда самогонщики и производители домашнего алкоголя празднуют свою профессию.

День равноправия в Финляндии - праздник, посвященный борьбе за равенство и справедливость в Финляндии.

День шоколадной карамели - праздник для любителей сладкого и шоколада.

День птицеводства - день, посвященный птицеводам и любителям птиц.

День «Давайте смеяться» - день, который призывает нас находить повод для смеха и радости в повседневной жизни.

Значимые исторические события дня

Отметим также значимые исторические события этого дня, включая начало «Великого посольства» Петра I, открытие первой станции скорой помощи в России, завершение строительства Шуховской башни, которые оказали значительное влияние на историю и развитие России и мира, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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