Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 20 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

20 марта в православной церкви отмечается память священномучеников, в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Эти святые страдали за проповедование христианской веры в IV веке в городе Херсонесе Таврическом.

Также 20 марта продолжается Великий пост, который установлен в честь памяти о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне. В этот день - третий день праздника. Народные приметы и праздники этого дня связаны с приходом весны.

Сны в этот день считаются важными

20 марта отмечается день весеннего равноденствия, когда день и ночь равны по продолжительности. На этот день приходится обряд сожжения чучела, провождение зимы и встреча весны народными гуляниями, песнями и танцами. Девушки ночью гадают на будущее, а сны, приснившиеся в этот день, считаются важными. Теплая погода в этот день предвещает окончание заморозков.

Также 20 марта чествуют иконы святой Богородицы «Споручница грешных», а также святых Павла Препростого и Павла Прусиадского, епископа. В народе верят, что приснившийся в этот день сон исполнится через три года. Некоторые приметы этого дня предсказывают погоду: ярко-желтое небо при закате солнца предвещает усиление ветра, а снегири под окном чирикают — к оттепели, сообщает Весь Искитим.