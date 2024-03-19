Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 20 марта в России и мире

Среди всех существующих праздников 20 марта отмечается Международный день счастья. В этот день также встречают День весеннего равноденствия, символизирующий начало весны и равную длительность дня и ночи.

В Москве 1833 года состоялась премьера первого полного издания романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

В 1917 году портреты отрёкшегося государя были убраны из императорских театров, а государственные театры получили новое название.

В 1937 году в Москве был введён в строй Смоленский метромост через Москву-реку и открыта станция метро «Киевская».

Другие события в этот день:

Кроме того, в этот день отмечается Международный день астрологии, фестиваль цветения сакуры в Японии и другие интересные события, пишет Весь Искитим.