Что можно и что нельзя делать 22 марта в 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская: дела, грехи, приметы и традиции

22 марта 2024 года согласно церковно-православному календарю православными христианами почитаются: Икона Богородицы «Слово плоть бысть» Албазинская (1666 год). 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.

История иконы Богородицы «Слово плоть бысть» Албазинской связана с русской крепостью Албазин на реке Амур. В 1665 году старец Ермоген из Свято-Троицкого монастыря принес чудотворную икону Божией Матери, которая стала известной как Албазинская. История 40 мучеников, мучившихся в Севастийском озере, описывает подвиг христианских воинов, которые отказались отречься от своей веры, даже когда их подвергли мучениям на льду озера.

Согласно народному календарю, 22 марта также известен как «Сорок Сороков» или «День жаворонка». В этот день предки обращали внимание на признаки приближающейся весны, такие как возвращение птиц из теплых стран. Традиционно пекли булочки в виде птиц и угощали ими детей, просивших жаворонков ускорить приход тепла.

Приемлемые занятия в этот день включают печь пироги, заниматься посевом и рассадой, проводить легкую уборку и стричься. Однако не рекомендуется нарушать пост для постящихся, обижать птиц, заниматься тяжелыми домашними делами, планировать серьезные проекты, делать крупные покупки или устраивать романтические встречи.

Народные приметы связывают погодные условия этого дня с последующими 40 днями: мороз с утра может сулить морозы в течение следующих 40 дней, а погода в этот день может предсказать характер погоды в течение следующих 39 дней, пишет Весь Искитим.