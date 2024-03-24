Информинг » О разном » Приметы и Праздники » Что можно и что нельзя делать 25 марта в святого Феофана и икону «Лиддская»: дела, грехи, приметы и традиции

Что можно и что нельзя делать 25 марта в святого Феофана и икону «Лиддская»: дела, грехи, приметы и традиции

Image 16+
Что можно и что нельзя делать 25 марта в святого Феофана и икону «Лиддская»: дела, грехи, приметы и традиции
Приметы и Праздники
Фото: freepik.com

25 марта отмечается церковный праздник в честь преподобного Феофана, основателя Сигрианского монастыря. Это также день празднования иконы «Лиддская». 

В этот день важно уважать религиозные традиции и проводить ритуалы. Согласно народным приметам, можно раскидывать зерно для птиц, проводить уборку дома и умываться ключевой водой. Однако стоит избегать обид лошадей, ругани, а также лентяйничества. 

Приметы

Приметы, связанные с этим днем, варьируются от предсказаний погоды до прогнозов урожая. Например, громкое фырканье лошади может предвещать дождь, а вороны, собирающиеся в кучи, могут предвещать наступление теплых дней. При этом не следует обижать лошадей или давать им обычную воду вместо родниковой, ругаться или повышать голос, лентяйничать, кормить пшеном птиц, лечить себя и принимать подарки, ломать березу, если не хочется оставаться незамужней, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

Что можно и что нельзя делать 22 марта в 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская: дела, грехи, приметы и традиции

Что можно и что нельзя делать 22 марта в 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская: дела, грехи, приметы и традиции

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Что можно и что нельзя делать 25 марта в святого Феофана и икону «Лиддская»: дела, грехи, приметы и традиции

Сегодня, 11:18

Пурим 2024: новые поздравления в еврейский праздник 24 марта 2024

Вчера, 21:18

Что можно и что нельзя делать 24 марта в церковный праздник святого Евфимия и икону Божией Матери Кипрская (Стромынская): дела, грехи, приметы и традиции

Вчера, 13:03

Что можно и что нельзя делать в эти выходные, 23 и 24 марта? Запреты на святых Коринфских мучеников, святого Евфимия и икону Кипрская (Стромынская)

22-03-2024, 23:28

Что можно и что нельзя делать 23 марта в святых Коринфских мучеников и день Василисы: дела, грехи, приметы, традиции и молитва

22-03-2024, 13:23

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 22 марта 2024 и что нельзя делать, народные приметы

22-03-2024, 11:13

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 22 марта в России и мире

22-03-2024, 01:13

Что можно и что нельзя делать 22 марта в 40 мучеников Севастийских и иконы «Слово плоть бысть» Албазинская: дела, грехи, приметы и традиции

21-03-2024, 19:38

Навруз Байрам 2024: как правильно отмечать Восточный новый год 21 марта 2024: как встречать гостей, что подавать на стол, кому нужно дать Навруз-пайы

21-03-2024, 10:08

Троица 2024: традиции, приметы, что можно и что нельзя делать в великий праздник Отца, Сына и Святого Духа – в чем его суть

21-03-2024, 02:13

Заглядываем в будущее и приманиваем счастье: народные приметы 21 марта 2024 в Весенний солнцеворот — антипримета на смерть

20-03-2024, 19:33

СМС-поздравления в Навруз 21 марта для родных, друзей и коллег

20-03-2024, 19:33

Почему день равен ночь в День весеннего равноденствия 20 марта 2024: ритуалы двойной силы — как призвать деньги, обрести красоту и прогнать проблемы

20-03-2024, 17:38

Что можно и что нельзя делать 21 марта в Весенний солнцеворот и икону «Знамение Курская-Коренная»: дела, грехи, приметы, традиции

20-03-2024, 11:03

Три родительские субботы подряд: кого и как поминают 30 марта, 6 и 13 апреля 2024 года – молитвы о душах умерших

20-03-2024, 03:38

Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 20 марта в России и мире

19-03-2024, 23:38

Когда будет Радоница? Как правильно по-церковному нужно поминать усопших 14 мая 2024 года

19-03-2024, 23:18

Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 20 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

19-03-2024, 22:28

Каким будет лето в 2024 году? Расскажут народные приметы 19 марта на праздник Константиновы круги

19-03-2024, 05:13

Какой сегодня праздник? Именинники и важные события на 19 марта 2024 года в России и мире

19-03-2024, 01:03

Новости партнеров
2023
ru-RU