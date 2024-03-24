Что можно и что нельзя делать 25 марта в святого Феофана и икону «Лиддская»: дела, грехи, приметы и традиции

25 марта отмечается церковный праздник в честь преподобного Феофана, основателя Сигрианского монастыря. Это также день празднования иконы «Лиддская».

В этот день важно уважать религиозные традиции и проводить ритуалы. Согласно народным приметам, можно раскидывать зерно для птиц, проводить уборку дома и умываться ключевой водой. Однако стоит избегать обид лошадей, ругани, а также лентяйничества.

Приметы

Приметы, связанные с этим днем, варьируются от предсказаний погоды до прогнозов урожая. Например, громкое фырканье лошади может предвещать дождь, а вороны, собирающиеся в кучи, могут предвещать наступление теплых дней. При этом не следует обижать лошадей или давать им обычную воду вместо родниковой, ругаться или повышать голос, лентяйничать, кормить пшеном птиц, лечить себя и принимать подарки, ломать березу, если не хочется оставаться незамужней, пишет Весь Искитим.