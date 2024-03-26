Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 27 марта 2024 и что нельзя, народные приметы

Венедиктов день (Скотник), отмечаемый 27 марта, посвящен памяти преподобного Венедикта Нурсийского, игумена, основателя западного монашеского движения. Этот день также ассоциируется с началом ухода за домашними животными, особенно с учетом начала линьки.

Традиционно в этот день проводятся работы по уходу за скотом. Животных чистят, вычесывают и моют. Также убирают в хозяйственных постройках, где содержится скот, чтобы предотвратить заболевания и порчу.

Помимо этого, Венедиктов день ассоциируется с молитвами за мир на земле.

Народные приметы

Согласно народным приметам, гром в этот день предвещает богатый урожай. Снег, который тает от солнца, свидетельствует о плодородном годе, в то время как таяние снега от дождя может предвещать засуху летом. Частые стуки дятла по сухому дереву в погожий день, могут указывать на приближение потепления. Морозный день, прошедший в этот период, может предвещать холодную неделю, а сохранение уровня воды в реках свидетельствует о возможной жаре и засухе летом, пишет Весь Искитим.