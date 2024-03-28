Что можно и что нельзя делать 29 марта в святого Савина Ермопольского и День Саввина: дела, грехи, приметы, традиции, молитва

29 марта 2024 года в церкви почитается память мученика Савина Ермопольского (Египетского), а согласно Народному календарю этот день именуется «Тележный день». В древности именно в это время уделяли внимание ремонту и наладке телеги, который был единственным видом транспорта.

Интересный факт: история мученика Савина Ермопольского (Египетского) уходит в III век. Он был правителем города Гермополя (Ермополя) в Египте, но как христианин столкнулся с гонениями, устроенными императором Диоклетианом. После предательства его спрятали в деревне, но в конечном итоге он был выдан врагам. Савина и его товарищей неоднократно пытали, но они не отреклись от веры и были утоплены в реке Нил.

Верующие молятся мученику Савину Ермопольскому (Египетскому), поскольку он считается помощником автомобилистов, защищающим от аварий и поломок.

Традиции этого дня также включают уход за транспортными средствами, подготовку к летнему сезону и пересмотр гардероба. Однако есть и запреты: употребление хлебобулочных изделий после захода солнца, одалживание денег и вступление в конфликты.

Народные приметы предсказывают теплую погоду, высоко плывущие облака и массовый прилет перелетных птиц, свидетельствующих о приближении теплого сезона, пишет Весь Искитим.