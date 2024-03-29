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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 29 марта 2024 и что нельзя, приметы

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Какой сегодня церковный праздник? Что можно делать 29 марта 2024 и что нельзя, приметы
Приметы и Праздники
Фото: @freepik / freepik.com

29 марта в православной церковной традиции отмечается несколько праздников и многодневный пост, а также существует народный праздник «День Саввина», сопровождаемый приметами. 

Церковные праздники этого дня

Мученика Папы Ларандского - день памяти мученика, происходившего из города Ларанда (Малая Азия), страдавшего за веру во Христа при императоре Максимиане.

Святителя Серапиона, архиепископа Новгородского - праздник в честь святого Серапиона, архиепископа Новгородского, известного дарами прозорливости и чудотворения. Он скончался в 1516 году.

Мученика Савина Ермопольского (Египетского) - в память о мученике Савине, правителе города Гермополя в Египте, который был утоплен в Ниле вместе с другими христианами во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане.

В этот день также продолжается Великий пост, который установлен в память о 40-дневном постничестве Иисуса Христа в пустыне.

Народные праздники и приметы 29 марта 

В прошлом этот день связывался с ремонтом телег, но в настоящее время его традиции связаны с техобслуживанием машин и первым весенним выездом мотоциклистов и велосипедистов.

Приметы, связанные с этим днем, предсказывают характер погоды и тепло весны, основываясь на наблюдениях природных явлений, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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