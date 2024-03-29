Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 29 марта 2024 года в России, мире

29 марта - день, насыщенный различными событиями и праздниками

День Саввина

В этот день отмечается праздник дыма и зеркал, который также связан с самопознанием.

День лимонного шифонового торта

День самопознания: время задуматься о себе, своих желаниях и целях.

День скакания на одной ножке

День владельцев малого бизнеса

Именины отмечают Ян, Юлиан, Эмиль, Трофим, Роман, Павел, Иван, Емельян, Денис, Александр.

Знаменательные события этого дня

В 1795 году в Вене состоялся первый концерт великого композитора Людвига ван Бетховена.

В 1823 году в Николаеве был заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор».

В 1848 году из-за льда Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов.

В 1873 году Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».

В 1886 году Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.

В 1886 году был создан рецепт «Кока-Колы».

В 1911 году в Санкт-Петербурге был учрежден Российский олимпийский комитет.

В 1917 году в Киеве в ходе празднования «Дня революции» был снесен памятник Петру Столыпину.

В 2010 году произошел теракт в московском метро, пишет Весь Искитим.