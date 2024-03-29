Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 29 марта 2024 года в России, мире

29 марта - день, насыщенный различными событиями и праздниками
День Саввина
В этот день отмечается праздник дыма и зеркал, который также связан с самопознанием.
День лимонного шифонового торта
День самопознания: время задуматься о себе, своих желаниях и целях.
День скакания на одной ножке
День владельцев малого бизнеса
Именины отмечают Ян, Юлиан, Эмиль, Трофим, Роман, Павел, Иван, Емельян, Денис, Александр.
Знаменательные события этого дня
В 1795 году в Вене состоялся первый концерт великого композитора Людвига ван Бетховена.
В 1823 году в Николаеве был заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор».
В 1848 году из-за льда Ниагарский водопад остановился более чем на 30 часов.
В 1873 году Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина».
В 1886 году Вильгельм Стейниц стал первым официальным чемпионом мира по шахматам.
В 1886 году был создан рецепт «Кока-Колы».
В 1911 году в Санкт-Петербурге был учрежден Российский олимпийский комитет.
В 1917 году в Киеве в ходе празднования «Дня революции» был снесен памятник Петру Столыпину.
В 2010 году произошел теракт в московском метро, пишет Весь Искитим.