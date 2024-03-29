Что можно и что нельзя делать в эти выходные, 30 и 31 марта? Запреты на святых Алексия, человека Божьего, Кирилла Иерусалимского

В субботу, 30 марта 2024 года, православные христиане отмечают Великий пост. Этот день в церковном календаре посвящен памяти Преподобного Алексия, а также является Родительской субботой, когда поминаются усопшие родные и все верующие, ушедшие из этого мира. Народные представления также связывают этот день с приходом весны — «Алексеем тёплым», считая, что с этого дня погода становится более благоприятной.

Что касается воскресенья, 31 марта 2024 года, в этот день православные христиане почитают память Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. 31 марта также известен как «Кириллов День» или «Дери полоз», символизируя невозможность использования саней из-за покрытой льдом земли. Этот день также ассоциируется с нестабильной погодой, поэтому его называют «на Кирилла и спереди, и сзади — зима».

Рекомендуется поминать усопших, молиться и готовиться к сельскохозяйственным работам

В эти выходные верующим рекомендуется поминать усопших, молиться и готовиться к сельскохозяйственным работам. Однако следует избегать шумных праздников, сквернословия и нарушения поста. В воскресенье рекомендуется начать лечение и умыться отваром мать-и-мачехи, а также воздержаться от хождения в гости и стрижки волос и ногтей, чтобы избежать несчастий и сохранить удачу, пишет Весь Искитим.