Прекращает работу с 2 апреля. Новое решение от маркетплейсов Wildberries и Ozon для россиян

Ozon и Wildberries, два крупных российских маркетплейса, обратились к своим клиентам с важной информацией о работе их мобильных приложений. Wildberries предупредил пользователей о том, что устаревшие версии их приложений для различных операционных систем перестанут поддерживаться. Пользователи получат уведомление о необходимости обновления приложения через официальный магазин.

Важно: без своевременного обновления приложения будет невозможно его использование, что может вызвать проблемы при получении заказов в пунктах выдачи, где требуется подтверждение с помощью QR-кода или числового кода. Это может оказаться особенно неудобным в случае отсутствия доступа к интернету.

Также Ozon объявил о прекращении технической поддержки устаревших версий своего приложения, работающих на iOS 12 и более старых версиях. Компания объяснила это необходимостью обеспечения безопасности новых версий приложения. Однако для некоторых пользователей это решение может означать потерю доступа к маркетплейсу, пишет ngnovoros.ru.