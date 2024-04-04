В России ожидается страшное: к чему нужно готовить народ

Уже в апреле текущего года прогнозируются три сильные геомагнитные бури. Первая буря уже началась 2 апреля. Продлится она аж до 5 апреля. Это произошло из-за появления новой корональной дыры на Солнце.

Следующие возмущения ожидаются с 9 по 11 апреля и с 19 по 22 апреля. Тогда геоударов достигнет пяти баллов. 13 апреля ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка.

Интересно: Геомагнитные бури происходят из-за воздействия частиц солнечного ветра на магнитное поле Земли. Это необычное явление, а постоянный процесс, который начался давно и продолжается до сих пор. Частицы, идущие от Солнца, сталкиваются с магнитным полем Земли, формируя асимметричную структуру. Однако поток солнечного ветра не всегда однороден и стабилен. Плотность и скорость ветра зависят от активности солнечных пятен и корональных дыр на Солнце. Если возмущенные потоки солнечного ветра сталкиваются с магнитосферой Земли, то возникают геомагнитные бури. Они могут продолжаться от нескольких часов до нескольких дней и иметь разный уровень интенсивности.