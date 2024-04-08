Гадость, а не майонез: специалисты не нашли там даже основных ингредиентов соуса

Росконтроль составил черный список, включающий в себя 7 самых популярных марок майонеза, не соответствующих установленным стандартам.

Эксперты провели исследование, которое выявило ряд нарушений. Одним из выявленных нарушений является недостаточное количество яиц в оливковом майонезе марок «То, что надо!» и «Billa», что противоречит ГОСТу. Оливковое масло не было обнаружено в майонезах «Махеевъ» и «Ряба», хотя они были заявлены как оливковые. А также был выявлен крахмал в майонезах «Mr. Ricco» и «Вкуснотека», не указанный на упаковке.

Все вышеупомянутые продукты, к слову, не соответствуют установленным ГОСТам и подлежат исключению из торговых точек, пишет ngnovoros.ru.