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До 6 кг с куста без ухода и заморочек: мудрые дачники давно сажают этот сорт огурцов

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До 6 кг с куста без ухода и заморочек: мудрые дачники давно сажают этот сорт огурцов
Сад и Огород
Фото: @stockking / freepik.com

Сорт «Белый ангел" огурцов, представленный экспертами Телеграм-канала «Моя Дача», является уникальным вариантом этого овоща, который отличается от традиционных сортов. Его особенности включают полностью белый цвет, тонкую и нежную кожуру, яркий аромат, мягкий сладковатый вкус и высокую сочность.

Огурцы не становятся горькими

Этот сорт огурцов также обладает богатым содержанием минеральных веществ, таких как фолиевая кислота, магний, калий, натрий, хром, фосфор, цинк, йод, железо и марганец. Особенно привлекательно то, что огурцы «Белого ангела» не становятся горькими даже при недостаточном поливе. 

Кроме того, этот сорт формирует мощные побеги, способные выдерживать до 5-6 килограммов крупных и сочных огурцов, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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