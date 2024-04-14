До 6 кг с куста без ухода и заморочек: мудрые дачники давно сажают этот сорт огурцов

Сорт «Белый ангел" огурцов, представленный экспертами Телеграм-канала «Моя Дача», является уникальным вариантом этого овоща, который отличается от традиционных сортов. Его особенности включают полностью белый цвет, тонкую и нежную кожуру, яркий аромат, мягкий сладковатый вкус и высокую сочность.

Огурцы не становятся горькими

Этот сорт огурцов также обладает богатым содержанием минеральных веществ, таких как фолиевая кислота, магний, калий, натрий, хром, фосфор, цинк, йод, железо и марганец. Особенно привлекательно то, что огурцы «Белого ангела» не становятся горькими даже при недостаточном поливе.

Кроме того, этот сорт формирует мощные побеги, способные выдерживать до 5-6 килограммов крупных и сочных огурцов, сообщает ngnovoros.ru.