Укрепит рассаду помидоров: очень неожиданное решение

Уход за рассадой помидоров — это важный этап для этого овоща, и использование луковой шелухи может стать эффективным решением для укрепления ваших растений, пишет ngnovoros.ru.

Луковая шелуха содержит ряд ценных веществ, таких как рутин, каротеноиды, аскорбиновая кислота, кверцетин и фитонциды, которые способствуют укреплению иммунитета растений. Это делает растения более устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям, а также способствует отпугиванию некоторых вредителей.

Начните поливать рассаду

Для приготовления эликсира из луковой шелухи просто залейте горсть шелухи литром горячей воды и дайте настояться примерно пять часов. Затем разведите полученный настой с чистой водой в соотношении 1:2 и начните поливать вашу рассаду. Этот метод также можно использовать для опрыскивания рассады помидоров, обеспечивая высокую эффективность.

Благодаря луковой шелухе вам не понадобятся другие подкормки — это универсальный способ укрепить ваш сад и получить здоровые и крепкие растения.