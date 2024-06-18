Раскрыто, когда дачникам лучше всего поливать огород

Полив огорода важно проводить в оптимальное время суток. Особенно это актуально в условиях жары. Утренний полив (с 5 до 8 часов) предпочтителен, в это время уровень испарения воды ниже. Это позволяет растениям лучше впитывать влагу, а также снижает риск заболеваний разными грибковыми инфекциями.

Полив вечером (с 18 до 20 часов) также эффективен, ведь в это время влага лучше проникает в почву, помогая подготовить растения к ночи, сохранить влагу, снизить испарение. Во время дневной жары нужно избегать полива, чтобы не спровоцировать повреждения растений. Вместо этого рекомендуется использовать мульчу или систему капельного полива, которые эффективно доставляют влагу к корням растения.