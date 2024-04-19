Про навоз можно забыть: Полейте землю этим народным удобрением и урожай огурцов попрет ведрами

Чтобы получить обильный и вкусный урожай, важно подкармливать растения во время вегетационного периода. Это можно сделать с помощью промышленных удобрений или народных методов, основанных на природных питательных веществах. При посадке рассады томатов рекомендуется положить на дно лунки кусок свежей рыбы или маленькую рыбку, посыпать чайной ложкой золы и затем посадить рассаду. Этот метод обеспечивает растение фосфором, калием и микроэлементами.

Настой с крапивы и других сорняков

Во время роста томатов и огурцов через 15-20 дней после посадки и далее каждый месяц можно подкармливать растения настоем крапивы и других сорняков. Этот настой, разбавленный водой, обеспечивает культуры азотом, калием и железом. Во время цветения помидоров и огурцов рекомендуется подкармливать их удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Например, можно использовать зольный настой, раствор йода или борной кислоты, пишет ngnovoros.ru.