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Про навоз можно забыть: Полейте землю этим народным удобрением и урожай огурцов попрет ведрами

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Про навоз можно забыть: Полейте землю этим народным удобрением и урожай огурцов попрет ведрами
Сад и Огород
Фото: @ _Alicja_ / pixabay.com

Чтобы получить обильный и вкусный урожай, важно подкармливать растения во время вегетационного периода. Это можно сделать с помощью промышленных удобрений или народных методов, основанных на природных питательных веществах. При посадке рассады томатов рекомендуется положить на дно лунки кусок свежей рыбы или маленькую рыбку, посыпать чайной ложкой золы и затем посадить рассаду. Этот метод обеспечивает растение фосфором, калием и микроэлементами.

Настой с крапивы и других сорняков

Во время роста томатов и огурцов через 15-20 дней после посадки и далее каждый месяц можно подкармливать растения настоем крапивы и других сорняков. Этот настой, разбавленный водой, обеспечивает культуры азотом, калием и железом. Во время цветения помидоров и огурцов рекомендуется подкармливать их удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Например, можно использовать зольный настой, раствор йода или борной кислоты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Про навоз забудьте! Просто полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

Про навоз забудьте! Просто полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

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Про навоз можно забыть: Полейте землю этим народным удобрением и урожай огурцов попрет ведрами

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