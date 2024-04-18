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Про навоз забудьте! Просто полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

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Про навоз забудьте! Просто полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами
Сад и Огород
Фото: @artellliii72 / pixabay.com

Для достижения богатого и вкусного урожая важно удобрять растения в период их вегетации. Можно использовать промышленные удобрения или народные методы, основанные на применении натуральных питательных веществ. При посадке рассады томатов рекомендуется поместить на дно лунки кусочек свежей рыбы или маленькую рыбку, а затем посыпать золой и посадить рассаду. Это обеспечит растения фосфором, калием и микроэлементами.

Отвар из крапивы и сорняков

Во время роста томатов и огурцов, через 15-20 дней после посадки и раз в месяц, полезно удобрять растения отваром из крапивы и сорняков. Наполните емкость на две трети травой, залейте водой и оставьте на неделю-полторы для брожения. Разбавьте готовое удобрение водой в соотношении 1 к 10 и внесите под корень.

Во время цветения помидоров и огурцов рекомендуется удобрять их средствами с высоким содержанием калия и фосфора, такими как зольной настой, раствор йода или борной кислоты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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