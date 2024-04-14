Муравьи не подойдут и близко к яблоне: вот чем нужно обработать дерево от вредителей

Рекомендуется обработать яблоню раствором из двух столовых ложек нашатырного спирта на пять литров воды

Муравьи, частые гости на садовых участках, могут нанести вред плодовым деревьям, перенося тлю. Для борьбы с ними рекомендуется обработать яблоню раствором из двух столовых ложек нашатырного спирта на пять литров воды. Это поможет отпугнуть насекомых.

Также важно найти и обработать муравейник этим раствором для полного избавления от вредителей. Ведущая дачного канала «Виктория Радзевская — дачные секреты» рекомендует этот способ.