Озвучены благоприятные дни в мае для посадки моркови и свеклы

Сейчас все садоводы готовятся к посадке моркови и свеклы, но не все знают, что для этих работ подходят не все дни, поэтому эксперты рекомендуют обратить внимание на лунный календарь, потому как на успех посадки влияет фаза Луны, пишет progorod43.ru.

По словам эксперта, высаживать корнеплоды рекомендуется в дни убывающей Луны и самыми подходящими днями для посадки моркови и свеклы являются 26, 27, 30 и 31 числа.

Также эти дни являются благоприятными для роста и развития растений.

Стоит отметить, что выбор правильного времени для посадки поможет избежать вредителей и обеспечить обильный урожай. Таким образом, придерживаясь лунного календаря, можно получить отличный результат.