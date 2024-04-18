Указ подписан. Садоводам грозит тюрьма за выращивание некоторых растений

Выращивание определенных видов растений на дачных участках может повлечь серьезные последствия для дачников в России, даже для опытных.

Запрещено выращивать определенные виды растений

В соответствии с действующим постановлением, гражданам запрещено выращивать определенные виды растений, такие как ипомея трехцветная, борщевик Сосновского, мак-самосейка и другие из-за потенциальной опасности для здоровья.

Нарушение запрета может повлечь штрафы до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Планируется ужесточение штрафов, особенно для выращивания психотропных и наркотических растений, где сумма может достигать 300 тысяч рублей, а нарушителя могут лишить свободы на срок до двух лет, сообщает ngnovoros.ru.